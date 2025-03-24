Москва, 24 марта, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России зафиксировал доказательства прицельной атаки Вооружённых формирований Украины (ВФУ) на жилые дома Беловского и Конышевского районов Курской области. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба ведомства Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Следствием установлено, что 21–22 марта 2025 года украинские боевики, используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в посёлке Конышевка Конышевского района», — сказано в публикации СК.

В пресс-службе ведомства отметили, что в результате атаки киевских боевиков пострадали два мирных жителя российского региона. На данный момент следователи проводят работу с доставленными в медучреждения для оказания необходимой помощи. Устанавливаются все детали вражеской атаки.

В рамках предварительного следствия к ответственности привлекут всех представителей ВФУ, которые причастны к совершению этих преступлений, заключили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель СК РФ Светлана Петренко проинформировала, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями.

По версии следствия, в Судже в январе–феврале 2025 года ВСУ занимались мародёрством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Боевики целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

Ранее, 22 марта, в ведомстве раскрыли новые факты пыток жителей Курской области украинскими бойцами. Так, по словам жительницы села Казачья Локня, ВСУ жестоко пытали и убили российского солдата. Позже в том же селе украинские военные расстреляли в спину мужа местной жительницы, который шёл в продуктовый магазин.