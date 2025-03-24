Краснодарский край, 24 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 24 марта попытались атаковать дроном нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«В результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что предыдущая атака ВСУ на данную станцию была совершена 17 февраля. Объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для ремонта и восстановления. А 19 марта, вскоре после разговора президентов России и США Владимир Путина и Дональда Трампа и принятия решения о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, ВСУ атаковали дронами ещё один объект КПК в станице Кавказской, отметили в Минобороны.

«Таким образом, вопреки заявлениям [главы киевского режима Владимира] Зеленского, в том числе доведённым американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего военнослужащие сбили семь собственных дронов, ранее выпущенных в сторону Украины. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики.

При этом в ту же ночь (на 19 марта) ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской. Там начался крупный пожар. А 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. Ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили её.

После удара по станции «Суджа» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о предупреждении не доверять Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны.