Москва, 24 марта, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Сотрудник центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов арестован по делу о госизмене. Он передавал украинской стороне информацию, касающуюся безопасности страны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

По версии следствия, россиянин сотрудничал на конфиденциальной основе с представителями Украины, чтобы содействовать им в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. В минувшем году он проинформировал киевский режим о том, какие работы проводились для защиты предприятий и энергетических объектов на приграничных территориях.

Кроме того, мужчина передал Украине сведения о местах дислокации российских воинских подразделений.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Подозреваемого заключили под стражу, следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о других уголовных делах, касающихся передачи сведений Украине. Так, 20 марта ФСБ опубликовала кадры допроса жительницы Крыма, которая призналась, что по заданию украинской разведки собирала данные о местоположении российских военных объектов. Представители киевского режима предложили женщине сотрудничество после того, как она в Telegram отправила администратору некоего «партизанского движения» фотографии с военной техникой в Джанкое. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы за госизмену.

В марте в Хабаровском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима подполковника запаса, который финансировал украинские формирования. Мужчина переводил деньги близкой родственнице, проживающей на Украине, а та направляла их одному из фондов, закупавшему вооружение и обмундирование для ВСУ. Россиянина признали виновным в госизмене. Его также наказали штрафом в размере 300 тыс. рублей и лишили воинского звания.

В ноябре жителя Нижнего Тагила, бывшего инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова признали виновным в госизмене за то, что с сентября 2022 по март 2023 года он вместе с работавшей на УВЗ женой Викторией передавал украинской спецслужбе сведения военно-технического характера. Месяцем ранее жену Мухаметова приговорили к 12,5 года колонии общего режима по делу о госизмене. Супругов задержали в начале апреля 2023 года. Уточнялось, что они за 100 тыс. рублей передали Киеву чертежи с информацией о предприятии, которая могла быть использована против ВС РФ в условиях проведения спецоперации.