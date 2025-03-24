Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. После завершения встречи с российской делегацией американцы проведут дополнительный раунд переговоров с представителями киевского режима. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

«Ожидается, что за встречей последует ещё один раунд переговоров между командами США и Украины, после вчерашней встречи официальных лиц из Вашингтона и Киева», — говорится в публикации.

По данным источников, темой для обсуждения нового раунда американско-украинских переговоров может стать черноморская инициатива, а также ожидается обсуждение окончательного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. Он лишь сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

А 24 марта стартовали переговоры делегаций России и США. Россию на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Они прибыли в Саудовскую Аравию вечером 23 марта.