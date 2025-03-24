Москва, 24 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Киевский режим — это нацисты, выкормленные для войны всей Европы против России, заявил 24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В ходе своего выступления на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова министр охарактеризовал отношение руководителей государств Европы к нынешним властям Украины.

«Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамёна всю Европу для войны против Российской Федерации», — заявил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке плана перевооружения Евросоюза стоимостью 800 млрд евро. 6 марта лидеры стран ЕС согласовали этот план. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. Он отметил, что планы ЕС резко отличаются от настроя, который демонстрируют президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, и что Евросоюз превратился в партию войны.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что европейские политики желали бы продолжать конфликт на Украине ещё год, поскольку надеются на ослабление России. Рубио отметил, что считает этот план не очень реалистичным.

Европейские политики ранее сделали целый ряд заявлений в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Так, глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас, комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в заявлениях американского лидера «российские нарративы» и попыталась оправдать решение главы киевского режима Владимира Зеленского отменить выборы вопреки конституции тем, что у Украины есть «внешний враг», против которого надо направить «все силы». В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что мир на Украине гораздо опаснее, чем боевые действия.