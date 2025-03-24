Москва, 24 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Пассажирам в России могут дать возможность бесплатно отменять или переоформлять билеты на самолёты и поезда в течение определённого времени после приобретения. Соответствующую инициативу предложил Союз перевозчиков, сообщила 24 марта газета «Коммерсантъ».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Данное предложение Минтранс направил на оценку ОАО «РЖД» и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Отмечается, что введение «периода охлаждения» позволит пассажирам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки.

По информации объединения, доля пассажиров, допускающих ошибки, не превышает 3%. Соответственно, отказ от билета или его переоформление не скажется на экономике перевозок. Предположительно, продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от глубины продажи.

Отменить или заменить билет можно в течение нескольких дней или часов или за 30 минут для билетов, которые были куплены в день отправления. При этом эксперты предупредили о возможных злоупотреблениях со стороны перекупщиков и увеличении числа возврата билетов в считаные дни перед отправлением рейса. Последнее может привести к росту стоимости билетов для всех пассажиров.

На данный момент правила позволяют пассажирам бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах, но в случае превышения этого лимита необходимо оплатить фиксированный сбор за переоформление.

Как передавало ИА Регнум, Минтранс РФ утвердил новый порядок взимания платы за авиаперевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов. Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года. В документе сохранены все действующие права пассажиров, но есть и несколько важных изменений. Одним из них стала возможность сохранить обратный билет, если пассажир опоздал на рейс «туда».