Пекин, 24 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о том, что Пекин обсуждает с Брюсселем участие КНР в миротворческой миссии на Украине после завершения конфликта. Об этом 24 марта на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

«Соответствующая информация совершенно не соответствует действительности», ― указал представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису остается ясной и последовательной. По словам Цзякуня, КНР намерена продолжить работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов Евросоюза написала, что Китай якобы обсуждает с европейскими лидерами возможность отправки своих военных в качестве миротворческих сил на территорию Украины. Отмечалось, что в Евросоюзе расценивают эту инициативу как возможность добиться согласия Москвы на ввод миротворческих войск на украинскую территорию после завершения вооруженного конфликта.

В тот же день итальянская газета Repubblica сообщила об осуждении западными политиками возможности отправки на Украину двух миротворческих контингентов, в первый из которых войдут войска азиатских и южноамериканских стран. По данным издания, первый контингент будет размещен на российско-украинской границе. В него под эгидой ООН якобы войдут военные из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.

Второй контингент будет состоять из представителей стран, входящих в «коалицию желающих». Эти миротворческие войска разместят вдоль западной границы Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 марта заявила, что Китай приветствует любые усилия по прекращению огня на Украине, считая их необходимыми и важными шагами для достижения мира. Она напомнила, что Пекин с самого начала выступал за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем.