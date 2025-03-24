Симферополь, 24 марта, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Тяжёлые травмы получили восемь из более чем 20 пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком под Симферополем. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин.

Сергей Мальгавко/ТАСС ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в Крыму

«Всего в автобусе находились 32 человека. <…> [Среди пострадавших] семь детей, восемь тяжелораненых», — написал Петелин в Telegram-канале.

Пресс-служба СК России сообщила о шести погибших и 20 пострадавших, доставленных в больницы в Крыму. Уточняется, что восемь госпитализированных — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА Регнум, рейсовый автобус и грузовик столкнулись утром на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромного. По предварительным данным, около 07:30 мск водитель автобуса КАВЗ, следовавшего по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955300" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

Пострадавших деблокировали спасатели. В работах задействовали девять единиц техники.

Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.