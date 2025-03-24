Кемерово, 24 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Кадет Кемеровского президентского кадетского училища 15-летний Дмитрий на занятии по военной подготовке в знак поддержки батальона «Ахмат» произнес фразу «Аллаху Акбар». Педагоги решили, что юноша поддерживает терроризм и пожаловались на него начальнику корпуса. Как рассказала ИА Регнум мать подростка, её сын уважает все религии и является православным христианином. Женщина также сообщила, что после этого ее сына стали унижать и занижать ему оценки по учебе. Родители были вынуждены забрать документы. Из-за негативной характеристики, внесенной в личное дело, Дмитрий не сможет осуществить свою мечту и поступить в высшее военное училище.

Из личного архива

«Подражаешь террористам», — эти слова 15-летний кадет Дмитрий Куприенко слышал ежедневно от педагогов. По его словам, он никак не мог понять, почему его записали в радикальные исламисты, если он, во-первых, православный христианин, который каждые выходные помогает батюшке в алтаре и не собирается менять веру, а, во-вторых, фраза «Аллаху Акбар» не приватизирована террористами. В буквальном переводе «Аллаху Акбар» означает «Бог — Велик!». До сих пор в Ливане и Сирии в православных храмах можно услышать эту фразу, хотя все прихожане христиане.

Проблемы в кадетском корпусе у Дмитрия начались ещё в 2024 году. Его мама Мария рассказала, что во время занятия по сборке и разборке автомата, Дима направил автомат в окно, изобразив бойца подразделения «Ахмат» и произнёс слова «Аллаху Акбар».

«После этого классный руководитель сообщила начальнику, что ученик изобразил террориста, и после этого Диму стали просто выживать из корпуса: его стали валить по учебе, говорили, что он закончит корпус со справкой о неуспеваемости. Мой сын знает истинное значение такбира «Аллаху Акбар». Он уважат все религии, в том числе мусульман. Он уважает и гордится батальоном Ахмат и даже сам хотел там служить. И он православный мальчик, который ни за что не поменяет свою веру», — рассказывает мама подростка.

После всех событий мать Дмитрия обратилась к начальнику корпуса Юрию Гордееву и попросила не отчислять сына с выпускных классов и дать ему возможность доучиться. По её словам, ситуация после этого не поменялась и педагоги продолжили называть Диму подражателем террористов. Мария забрала документы сына из корпуса.

Дима старший ребёнок в семье. У него есть две младшие сестры. Средняя сестра также учится в кадетском классе и тоже мечтает связать свою жизнь с армией как старший брат. Самая младшая сестра является инвалидом, у девочки ДЦП. Мама Димы работает в полиции, она пошла в органы по стопам своего старшего брата Александра Колмогорова, который погиб при исполнении служебных обязанностей и был награждён орденом Мужества. Бабушка Димы воспитала десять детей и была награждена орденом «Мать героиня». Дедушки подростка прошли Великую Отечественную Войну, дошли до Берлина, один из дедушек участвовал в освобождении блокадного Ленинграда.

С самого детства родители Дмитрия уделяли много внимания духовности ребёнка, а также воспитывали в нём патриотизм. Мальчик всю жизнь мечтал связать своё будущее с военной службой и поступить в авиационное училище.

«Мой сын с пятого класса учился в кадетском корпусе. Его никто не заставлял туда поступать — это было его желание. Он с самого детства мечтает быть военным. Он переходил уже в десятый класс и выбирал высшее военное учебное заведение для поступления, но из-за травли нам пришлось забрать документы из училища», — рассказала мать.

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У Дмитрия много грамот и благодарственных писем за успехи в учебе и участие в олимпиадах. Его награждал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Два года назад Дмитрий участвовал в конкурсе патриотов России и записывал видеоролик, который увидел заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации Апти Алаудинов, который он в последствии разместил в своем Telegram-канале.

Позже Апти Алаудинов записал для Дмитрия личное видео сообщение.

«Такие ребята, как ты, являются нашим будущем. Будущим России. Будь достойным сыном России. Россия мощь. Пусть тебе поможет Бог. Аллах Акбар», — сказал Апти Алаудинов.

Сейчас Дима учится в десятом классе в обычной школе, но продолжает готовиться к поступлению в высшее военное учебное заведение. Он надеется, что несмотря на плохую характеристику из корпуса, его допустят до экзаменов в ВУЗ.

Общественное движение «Зов народа» обратились к президенту России, Главе Чечни, в прокуратуру и СК для помощи в решении вопроса, чтобы у Дмитрия был шанс поступить в высшее учебное заведение.