Симферополь, 24 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. По факту столкновения рейсового автобуса с грузовиком на Евпаторийском шоссе в Крыму было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Сергей Мальгавко/ТАСС ДТП с автобусом и грузовым автомобилем в Крыму

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшему по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным следствия, в результате ДТП погибли шесть пассажиров автобуса. Еще 20 пострадавших, среди которых восемь детей, были госпитализированы.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств. В рамках расследования были назначены автотехнические и другие необходимые экспертизы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955298" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

Как передавало ИА Регнум, авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла утром 24 марта в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное. Предварительно, около 07:30 мск водитель КАВЗ двигался по маршруту из Аркадьевки в Симферополь и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. По данным МЧС, погибли пять человек.

Как передавал ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб, по последним данным число пострадавших в аварии достигло 22, из которых восемь — дети.

Всего в автобусе находились 32 человека. На месте работают 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники. В МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв.