Красногорск, 24 марта, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Автобусы основного подмосковного перевозчика «Мострансавто» перестали отображаться на сервисе «Яндекс. Карты» из-за кибератаки. Об этом сообщил генеральный директор транспортной компании Андрей Майоров в своём Telegram-канале.

Александр Артеменков/ТАСС

«На «Яндекс. Картах» и в транспорте Подмосковья наши автобусы могут не отображаться. Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться», — указал он в публикации.

Позже в Telegram-канале компании отметили, что к 05:30 24 марта отображение автобусов не было возобновлено. В настоящее время ведутся работы по скорейшему восстановлению функционала всех сервисов.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта провайдер домашнего интернета Lovit сообщил, что отражает массированную DDoS-атаку. Позже Роскомнадзор подтвердил информацию о том, что провайдер подвергся кибератаке. В ведомстве уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в отражении атаки.

Утром 20 марта произошёл сбой в работе российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Роскомнадзоре заявили, что сбой в российском сегменте интернета произошел из-за использования сайтами иностранной инфраструктуры.