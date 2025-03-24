Симферополь, 24 марта, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса, врезавшегося в стоящий у обочины грузовик в Крыму, остался жив. В момент аварии он был трезв. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

МЧС России. Кадр из видео

Также, по данным ведомства, выжил и водитель фуры, попавшей в аварию.

«Оба водителя <…>, которые попали в ДТП, выжили», ― сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, около 07:30 мск 24 марта мужчина допустил наезд на находящуюся у обочины фуру с прицепом. Авария произошла вблизи села Укромное на трассе Симферополь ― Евпатория.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 марта водитель КАВЗ двигался по маршруту из Аркадьевки в Симферополь и врезался в стоящий грузовик. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия.

Всего в автобусе находились 32 человека. Спасатели деблокировали пострадавших. На месте работают 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

По последним данным, в результате ДТП пострадали 22 человека, из них восемь ― дети. Ещё шесть человек погибли.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. На место аварии выехали опытные следователи для проведения следственных действий.