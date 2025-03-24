В Германии заявили, что у ЕС не хватит сил для помощи Украине
Welt: у стран Евросоюза не хватит сил и желания для оперативной помощи Украине
Берлин, 24 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. У европейских стран нет необходимых сил и желания для оперативной и эффективной помощи Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
«У Европы нет сил броситься на помощь Украине так, как это было бы необходимо, не говоря уже о нежелании», — говорится в материале издания.
Уточняется, что нежелание помогать киевскому режиму со стороны стран ЕС прослеживается, несмотря на недавние саммиты, на которых заявлялось об увеличении военной и финансовой помощи Украине.
Более того, по мнению авторов статьи, Киев сталкивается с определенными трудностями, поскольку не испытывает уверенности в том, что его интересы будут учтены США в предстоящих переговорах.
23 марта Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 млн евро. В перечень вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование. 20 марта президент Финляндии Александр Стубб призвал страны вооружить Украину «до зубов», чтобы добиться сдерживания России. Он также предложил усилить давление на Москву новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.
В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро. 20 марта Reuters заявило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас собирается предложить на саммите ЕС предоставить Украине военную помощь — два млн снарядов. Уточнялось, что их стоимость оценивается в 5 млрд евро. Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в 40 млрд евро, но безуспешно.
Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может подвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.
Однако 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.