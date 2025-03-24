Берлин, 24 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. У европейских стран нет необходимых сил и желания для оперативной и эффективной помощи Украине. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У Европы нет сил броситься на помощь Украине так, как это было бы необходимо, не говоря уже о нежелании», — говорится в материале издания.

Уточняется, что нежелание помогать киевскому режиму со стороны стран ЕС прослеживается, несмотря на недавние саммиты, на которых заявлялось об увеличении военной и финансовой помощи Украине.

Более того, по мнению авторов статьи, Киев сталкивается с определенными трудностями, поскольку не испытывает уверенности в том, что его интересы будут учтены США в предстоящих переговорах.

23 марта Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 млн евро. В перечень вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование. 20 марта президент Финляндии Александр Стубб призвал страны вооружить Украину «до зубов», чтобы добиться сдерживания России. Он также предложил усилить давление на Москву новыми санкциями и изъятием замороженных активов РФ.

В это же время европейские политики говорят о дальнейшей поддержке Украины. Так, 19 марта Reuters написало, что минфин Германии запросил у комитета по бюджету одобрение дополнительной военной помощи Украине в размере 3 млрд евро. 20 марта Reuters заявило, что глава европейской дипломатии Кая Каллас собирается предложить на саммите ЕС предоставить Украине военную помощь — два млн снарядов. Уточнялось, что их стоимость оценивается в 5 млрд евро. Каллас также неоднократно пыталась согласовать пакет помощи Украине в 40 млрд евро, но безуспешно.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что ключевым условием недопущения эскалации на Украине, а также возможности прийти к дипломатическому урегулированию кризиса является полная остановка иностранной военной помощи Киеву.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о приостановке помощи Украине может подвигнуть киевский режим к мирному процессу. Он отметил, что США были главным поставщиком вооружения и остановка этих поставок станет лучшим вкладом в урегулирование кризиса.

Однако 17 марта командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич сообщил, что военная помощь и обмен разведданными с властями Киева возобновились в полном объеме.