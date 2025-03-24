Москва, 24 марта, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В России инициативная группа, состоящая из ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, запустила платформу «Русофобы» со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов государства. Список был опубликован на сайте проекта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Россияне должны знать в лицо всех врагов своей страны: беглых либералов, которые под видом борьбы за демократические ценности продвигают антироссийскую повестку, отрабатывая гонорары западных фондов; артистов, которые много лет пользовались народной любовью, зарабатывали огромные деньги, но в угоду Западу начали ругать Россию и россиян; иностранные структуры, которые ведут непрерывную диверсионную деятельность против России; иностранные фонды, которые пытаются реализовать технологии цветных революций на российской земле», — отметили авторы проекта.

На сайте движения список русофобов представлен в виде фотографий с именами и описанием сферы деятельности и конкретных действий, которые стали причиной попадания в этот перечень. На данный момент в список попало более 100 лиц и более 60 организаций. При этом новые лица и организации, действующие против интересов России, будут публиковаться на сайте каждый понедельник.

«Стоит подумать о создании общественной базы наших врагов для вполне прикладных целей», — приводятся в Telegram-канале проекта слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В список русофобов уже попали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и многие другие.

В июне 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой заявила, что русофобия на Западе не просто была всегда, заказ на неё выполняется там из века в век. Официальный представитель МИД рассказала о книге швейцарского политолога Ги Меттана, которая посвящена ненависти Запада в отношении России. В ней автор анализирует, как столетиями накапливалась, аккумулировалась эта ненависть. Захарова обратила внимание, что сегодня эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается как бы либеральных и прозападных взглядов.

27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида также заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Он добавил, что в некоторых странах не только переписывают историю, но реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул президент.