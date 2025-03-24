Симферополь, 24 марта, 2025, 11:21 — ИА Регнум. В Крыму увеличилось число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на Евпаторийском шоссе. Об этом 24 марта сообщили в оперативных службах региона.

МЧС России. Кадр из видео

Уточняется, что к настоящему моменту известно о 22 пассажирах, получивших травмы.

«Из них восемь ― дети», ― процитировал ТАСС представителя оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла 24 марта в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное. По предварительным данным, около 07:30 мск водитель КАВЗ двигался по маршруту из Аркадьевки в Симферополь и врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. По данным МВД, погибли шесть человек.

Спасатели деблокировали пострадавших. Всего в автобусе находились 32 человека. На месте работают 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

В МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело. На место аварии выехали опытные следователи для проведения следственных действий.