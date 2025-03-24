Суджанский район, Курская область, 24 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Свои же мины не дают украинским военным покинуть село Гоголевка под Суджей и сбежать в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах ТАСС.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

По информации силовиков, бойцы ВСУ заминировали местность к юго-востоку от Гоголевки, чтобы сдержать наступление российских войск.

«Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — пояснил собеседник агентства.

Гоголевка находится в нескольких километрах к западу от Суджи, освобождённой российскими военными 12 марта. Согласно ежедневным сводкам Минобороны, в районе Гоголевки и других населённых пунктов в окрестностях Суджи идут бои — подразделения ВС РФ отражают контратаки противника.

Так, 23 марта оборонное ведомство проинформировало об отражении четырёх контратак ВСУ близ Гоголевки, Гуево, Олешни, а также села Горналь. Общие потери противника за сутки на курском направлении превысили 190 военных. Киевский режим также потерял три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, пять артиллерийских орудий, шесть миномётов, пусковую установку РСЗО и два склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время российские подразделения провели ряд стремительных эффективных операций против ВСУ в Курской области. Только за период с 8 по 14 марта были освобождены 28 населённых пунктов, в число которых, помимо Суджи, вошли Малая Локня, Черкасское Поречное, Подол, Меловой, Гончаровка. К 15 марта ВС РФ освободили расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.

Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.