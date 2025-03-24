Москва, 24 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. На территории строительного городка в Новой Москве обнаружили взрывное устройство, предположительно, мину «Лепесток». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По предварительным данным, в поселке Воскресенское, на территории строительного городка, обнаружено современное взрывное устройство: мина «Лепесток». Предмет лежит на бетонной плите», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что взрывное устройство находится в 300 метрах от жилого сектора. На место направлена группа саперов. Других подробностей происшествия не приводится.

Как передавало ИА Регнум, в январе на почтовом складе в Новой Москве обнаружили посылку со взрывчатым веществом. Подозрительный груз прибыл в сортировочный центр «Внуково 2». Наличие взрывчатого вещества показал рентгеновский прибор.

В марте 2025 года ФСБ предотвратила серию терактов, связанных с рассылкой посылок с взрывными устройствами в восьми российских регионах. По данным ведомства, эти теракты планировались спецслужбами Украины против российских военнослужащих, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.

Житель Первоуральска, задержанный российской службой за рассылку посылок с самодельными взрывными устройствами, был отправлен под арест до 11 мая.