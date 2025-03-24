Белгород, 24 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. В Алексеевском районном суде Белгородской области началось рассмотрение прошения актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО). Осужденный за смертельную аварию Ефремов принимает участие в заседании по видеосвязи, сообщил 24 марта телеканал «Звезда».

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Актер Михаил Ефремов

Адвокат и Ефремов обратились с просьбой о том, чтобы рассмотрение процесса прошло в закрытом режиме, так как на нем будут разглашаться личные данные актера. Однако суд посчитал, что оснований для этого нет.

Ходатайство Ефремова об УДО поступило в суд 25 февраля.

Как передавало ИА Регнум, Ефремова признали виновным по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года Ефремов отбывает наказание в колонии № 4 в Белгородской области.

В апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО. Причиной стало то, что он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». Однако 24 февраля 2025 года появилась информация, что УДО артиста сорвалось из-за обнаруженного у него смартфона. Уточнялось, что Ефремову необходимо будет доказать, что он не имеет отношения к обнаруженному телефону, чтобы получить возможность выйти на свободу раньше срока.

В феврале 2025 года стало известно о новом прошении артиста о досрочном освобождении. По данным Telegram-каналов, в своём прошении артист сослался на плохое состояние здоровья, безупречное поведение и раскаяние.