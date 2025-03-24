Москва, 24 марта, 2025, 10:54 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта утвердил Валерию Воробьёву в качестве директора объединения.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В роли директора альянса Воробьёва будет отвечать за реализацию его ключевых инициатив и координацию усилий его участников для ускорения внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнес-секторе. Также перед ней стоят задачи по интеграции генеративного ИИ в бизнес и развитию глобального сотрудничества на базе Международного альянса искусственного интеллекта (AI Alliance Network).

Воробьева развивала экономику и финансы на региональном и федеральном уровнях более 18 лет. С 2022 года она возглавляла департамент стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, где курировала разработку Национальной стратегии развития ИИ и реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект».

Кроме того, она координировала работу инновационных институтов развития и разработала ряд механизмов для стимулирования инновационной деятельности и её государственной поддержки. Под её руководством были подготовлены законопроекты, регулирующие развитие технологий в России, в том числе федеральный закон «О технологической политике в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», принятый в декабре 2024 года.

«За пять лет альянс стал ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса по вопросам искусственного интеллекта», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта Александр Ведяхин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в альянс входят 17 компаний, а отраслевые клубы альянса объединяют более 100 организаций из разных сфер экономики. Среди результатов альянса Ведяхин перечислил разработку рейтинга вузов России по качеству ИИ-образования, подписание Кодекса этики ИИ более чем 850 организациями из разных стран, а также запуск сеть альянсов по ИИ с участием Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран.

«Эти и многие другие результаты альянса закладывают хорошую базу для внедрения высокотехнологичных решений по всей России. Уверен, что под руководством Валерии, благодаря её экспертизе и опыту альянс продолжит вносить важнейший вклад в развитие отечественных ИИ-технологий», — отметил топ-менеджер.

По словам Валерии Воробьевой, искусственный интеллект перестал быть опциональной технологией, и сегодня он напрямую влияет на бизнес и индустрии. «Внедрение ИИ-решений — это необходимость для каждой отрасли. В свою очередь альянс — это сообщество лидеров в сфере ИИ, поэтому мы продолжим укреплять сотрудничество и обмен опытом внутри различных отраслей как на национальном, так и на международном уровне, развивать образовательные программы и способствовать созданию стимулирующей регуляторной среды, чтобы максимизировать эффекты от внедрения искусственного интеллекта», — сказала она.

Альянс в сфере искусственного интеллекта основан в ноябре 2019 года ведущими российскими технологическими компаниями с целью ускорить развитие технологий на основе искусственного интеллекта в России. Сегодня в альянс входят 17 компаний, включая «Сбер», «Газпром нефть», «Яндекс», VK, MTS AI, РФПИ, «Сибур», «ОХК «Уралхим», ГК «Русагро», «Северсталь», ГК «Самолёт», Т-Банк и другие.