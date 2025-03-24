Москва, 24 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых продуктов и исключить из него товары, которые стали премиальными. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Лисовский в беседе с «Известиями».

Serriere Arnault/ABACA/ТАСС

«Если список социально значимых товаров будет определён максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия, если свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счёт повышения стоимости на премиальную продукцию», — отметил он.

Лисовский также уточнил, что по данному вопросу Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет создана рабочая группа.

По словам производителей, перечень социально значимых товаров, принятый в 2010 году, уже не соответствует современным реалиям. Речь идёт о таких продуктах, как рёбрышки, круассаны и т.д. В материале указано, что за счёт повышения цен на них изготовители смогу сдержать рост цен на по-настоящему социально значимые товары.

В список социально значимых продуктов сейчас входит 24 позиции: несколько видов мяса, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чёрный чай, мука, хлеб, крупы, овощи и яблоки.

В начале февраля ИА Регнум сообщало, что цены на куриные яйца и сливочное масло могут в ближайшее время снизиться на 5% после включения этих продуктов в категорию социально значимых товаров. Такая мера позволит производителям не платить ретейлерам вознаграждение.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 1 февраля подписал постановление, расширяющее перечень социально значимых продовольственных товаров. В список вошли яйца первой и второй категорий и сливочное масло жирностью 72,5%.

В правительстве пояснили, что поставщики платят ретейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определённое количество товара. В отношении социально значимых товаров выплата вознаграждения не допускается. Включение масла и яиц в их перечень позволит исключить подобную практику.