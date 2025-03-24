Назаровский район, Красноярский край, 24 марта, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела о смертельном отравлении четверых детей инсектицидом в Назаровском районе Красноярского края завершено. Перед судом предстанет глава семьи, сообщила пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

СК России. Кадр из видео Следователь у дома, в котором произошла трагедия

«Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности четырем лицам»)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 20 сентября 2024 года житель села Красная Сопка обработал дом инсектицидным средством, компоненты которого попали на продукты питания, посуду, мебель и постельное бельё. Распыляя дихлофос, глава семьи пренебрёг информацией, указанной на баллоне, и превысил норму расхода средства.

Жилые помещения после обработки ядом не проветрили, влажную уборку не провели. Дети принимали пищу и ночевали в доме, в результате чего компоненты инсектицида попали в их организмы через воздух, а также через соприкосновение с обработанными поверхностями.

На следующее утро и взрослые, и дети почувствовали себя плохо, их госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, четверо детей в возрасте6,9,11 и 13 лет скончались от отравления. Экспертиза показала, что причиной смерти стало острое отравление деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

«Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СК.

Ранее ИА Регнум сообщало, что отец погибших детей признал свою вину. Он рассказал, что после обработки дома ядом не проветрил комнаты и позвал детей ужинать. Его жена на момент отравления была беременна, врачи смогли сохранить ребёнка. Мальчик родился 14 ноября.

В начале февраля стало известно о смерти младенца. Мать обнаружила его мёртвым в кроватке. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тело малыша направили на экспертизу.