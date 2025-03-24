Симферополь, 24 марта, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Число детей, пострадавших в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом в Крыму, возросло до семи. Об этом 24 марта сообщили в оперативных службах.

МЧС России. Кадр из видео

В общей сложности на данный момент известно о 21 пострадавшем в ДТП.

«Всего 27 пострадавших, из них шесть погибших. Среди пострадавших семеро детей», ― процитировал ТАСС представителя оперативных служб.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955284" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

Как сообщало ИА Регнум, авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла 24 марта на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное. По предварительным данным, около 07:30 мск 24 марта водитель КАВЗ, двигаясь по маршруту из Аркадьевки в Симферополь, допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом. Причиной стало нарушение правил дорожного движения. По данным МВД, погибли шесть человек.

Спасатели деблокировали пострадавших. Всего в автобусе находились 32 человека. На месте работают 25 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

В МВД сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции освидетельствовали водителя рейсового автобуса на месте происшествия. Установлено, что он был трезв. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело.