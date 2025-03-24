Глава ДНР рассказал о ситуации в Часовом Яре
Пушилин рассказал об обнадеживающих сигналах в Часовом Яре, где идут бои
ДНР, 24 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. В Часовом Яре, где продолжаются городские бои, поступают обнадеживающие сигналы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, сейчас подразделения ВС РФ активно продвигаются лесополосами, выстраивают дополнительные позиции и улучшают позиции для того, чтобы «продолжить движение и чтобы более планомерно осуществлять реализацию того замысла, который сформирован военным командованием».
Пушилин отметил, что российские военнослужащие стали активнее продвигаться на краснолиманском направлении, на дзержинском и красноармейском, в то время как ВСУ продолжают попытки контратак с учетом переброски резервов.
3 марта в ДНР заявили, что у ВСУ нет достаточного количества сил для проведения контрнаступления в районе города Часова Яра. Глава ДНР отмечал, что украинское командование понимает и осознает, что после освобождения города у ВС России появится достаточно серьезный оперативный простор в нескольких направлениях, что обернется серьезными последствиями для разрушения обороны противника. Вечером 2 марта Пушилин рассказал, что украинская армия перенаправляет дополнительные резервы к Часову Яру, где продолжаются городские бои.
В феврале ВС РФ уничтожили две резервные украинские группы при попытке их переброски в направлении Часова Яра. Также российские операторы БПЛА ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом ВСУ.
Тогда же Вооружённые силы России взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра. Российские подразделения также взяли в полукольцо расположенный по соседству с городом населённый пункт Ступочки, что позволяет им получить оперативно-тактическое преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения.