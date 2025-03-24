ДНР, 24 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. В Часовом Яре, где продолжаются городские бои, поступают обнадеживающие сигналы. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Мы видим, что поступают очень обнадеживающие сигналы по самому городу Часову Яру, где продолжаются еще городские бои», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас подразделения ВС РФ активно продвигаются лесополосами, выстраивают дополнительные позиции и улучшают позиции для того, чтобы «продолжить движение и чтобы более планомерно осуществлять реализацию того замысла, который сформирован военным командованием».

Пушилин отметил, что российские военнослужащие стали активнее продвигаться на краснолиманском направлении, на дзержинском и красноармейском, в то время как ВСУ продолжают попытки контратак с учетом переброски резервов.

3 марта в ДНР заявили, что у ВСУ нет достаточного количества сил для проведения контрнаступления в районе города Часова Яра. Глава ДНР отмечал, что украинское командование понимает и осознает, что после освобождения города у ВС России появится достаточно серьезный оперативный простор в нескольких направлениях, что обернется серьезными последствиями для разрушения обороны противника. Вечером 2 марта Пушилин рассказал, что украинская армия перенаправляет дополнительные резервы к Часову Яру, где продолжаются городские бои.

В феврале ВС РФ уничтожили две резервные украинские группы при попытке их переброски в направлении Часова Яра. Также российские операторы БПЛА ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом ВСУ.

Тогда же Вооружённые силы России взяли под контроль все высоты в районе города Часова Яра. Российские подразделения также взяли в полукольцо расположенный по соседству с городом населённый пункт Ступочки, что позволяет им получить оперативно-тактическое преимущество на этом участке линии боевого соприкосновения.