Орел, 24 марта, 2025, 10:30 — ИА Регнум. В Орловской области власти будут выплачивать школьницам до 100 тыс. рублей за беременность и роды. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Документ опубликован на официальном сайте правительства Орловской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее выплаты в размере до 100 тыс. рублей предоставлялись только студенткам очного отделения колледжей и вузов.

«Внести в указ губернатора Орловской области от 12 декабря 2024 года <…> изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 в следующей редакции: обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования», ― говорится в документе.

Действие соответствующей программы продлится до 2027 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля в правительстве Нижегородской области сообщили, что беременным студенткам начнут начислять единоразовые выплаты в размере 100 тыс. рублей. Обязательными условиями для получения выплат являются прописка или временная регистрация на территории региона, обучение в образовательной организации по очной форме, срок беременности в 12 недель и более, а также дата постановки на учет по беременности в нижегородском медучреждении не ранее 1 января 2025 года. отмечается, что право получения выплаты сохраняется вплоть до дня рождения ребенка.

Президент России Владимир Путин в конце 2024 года поручил увеличить пособие беременным студенткам до регионального прожиточного минимума. Решение должно быть принято до 15 апреля. В январе Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что подготовило проект соответствующих изменений в законодательство и представило на общественное обсуждение.