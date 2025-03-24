Эр-Рияд, 24 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. В Эр-Рияде стартовал новый этап российско-американских переговоров. Об этом сообщил местный телеканал Al Arabiya.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Уточняется, что экспертная встреча пройдёт в закрытом формате. Служба госбезопасности Саудовской Аравии попросила журналистов покинуть территорию отеля, в котором проходят переговоры.

Вечером 23 марта российская делегация, в которую вошли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, прибыла в Эр-Рияд.

В тот же день американская делегация провела переговоры также с украинской стороной, делегацию которой возглавили замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

Как передавало ИА Регнум, в ходе телефонных переговоров 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили инициативу, которая касается обеспечения безопасности судоходства в акватории Чёрного моря.

Позже помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии Россия и США обсудят прекращение боевых действий в акватории Чёрного моря и возобновление торговых перевозок по нему, а также верификацию прекращения огня. Кроме того, стороны затронут темы миротворцев и принадлежности территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что переговоры будут посвящены в том числе возобновлению черноморской инициативы, и добавил, что в этом вопросе много нюансов для обсуждения.