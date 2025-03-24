Покровск, ДНР, 24 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Киевский режим потерял несколько элитных подразделений при попытках контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Противник не прекращает попыток контратаковать в районе посёлка Шевченко. Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — передаёт сообщение ТАСС.

Уточняется, что среди уничтоженной техники противника американский БТР MaxxPro, HMMWV, а также немецкие танки Leopard.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что на фронте в Донбассе идёт продвижение, метр за метром продолжается освобождение ДНР.

По данным Минобороны от того же дня, ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки более 500 военных на покровском направлении в ДНР.

Ранее командир расчёта беспилотных летательных аппаратов Supercam S350 российской группировки войск «Центр» Андрей Мартьянов рассказал, что ВСУ перебросили на покровское направление свои боеспособные подразделения из курского приграничья.