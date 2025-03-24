Вашингтон, 24 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом сообщил американский предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.

Aaron Schwartz/POOL/EPA/ТАСС Илон Маск

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск в соцсети Х.

Так глава DOGE ответил на обвинения журналистом Ноа Смитом главы Белого дома Дональда Трампа в предательстве Украины. Смит ранее написал, что беспилотники «все больше и больше захватывают поле боя», а Украина, по его мнению, уже стала ведущим мировым новатором в области беспилотного оружия.

Ранее, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Трампом. Они обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине. Путин согласился на предложение американского лидера о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Российский лидер также поддержал инициативу Трампа по временной приостановке обстрелов энергообъектов между Украиной и Россией. Затем российский лидер сразу же отдал военным соответствующий приказ.

Как передавало ИА Регнум, администрация США планирует достичь соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, так как на это число выпадает праздник Пасхи. В Вашингтоне осознают, что добиться перемирия к этой дате будет сложно из-за сильного различия позиций сторон конфликта, отмечалось в материале.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что остановить конфликт с киевским режимом невозможно без устранения его первопричин. Он указал на то, что Европа теперь намерена добавить к ним контингенты стран НАТО на украинской территории.