Москва, 24 марта, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные ночью сбили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглись Брянская и Ростовская области — там сбили по 12 БПЛА. Ещё два беспилотника уничтожили над Крымом, один — над Краснодарским краем, ещё один — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений после отражения атаки украинских БПЛА на регион.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в ходе отражения массированной атаки со стороны Украины беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском и Мясниковском районах. Дроны также уничтожили в Новошахтинске и на подлёте к Ростову-на-Дону. Пострадавших и разрушений на земле нет, добавил он.

Вечером 23 марта, когда в Саудовской Аравии проходили переговоры делегаций США и Украины, российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атаки на Ростовскую область нужны Киеву, чтобы сформировать негативный фон вокруг переговоров по урегулированию конфликта, которые начались в Эр-Рияде. Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».