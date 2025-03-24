Москва, 24 марта, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали сотрудника центрального аппарата контрольно-надзорного органа РФ. Его подозревают в госизмене. Об этом 24 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

ЦОС ФСБ России

По данным следствия, мужчина на конфиденциальной основе установил сотрудничество с представителями Украины для содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

«В 2024 году задержанный инициативно передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий Российской Федерации, а также местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ», ― уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). По решению суда его отправили под стражу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта за передачу Киеву данных о местоположении российских военных объектов задержали жительницу Джанкойского района Крыма. По данным ФСБ, 28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. Установлено, что этот Telegram-канал используется Главным управлением разведки украинского минобороны для разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России.

17 марта в Херсонской области заключили под стражу местного жителя по подозрению в госизмене. Как сообщили в ФСБ, россиянин 1978 года рождения передал через родственницу украинским спецслужбам данные о дислокации российской воинской части в Херсонской области в октябре 2023 года. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

14 марта был задержан 29-летний житель Керчи, подозреваемый в передаче сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона ГУР минобороны Украины. Речь в частности шла о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме и Крымском мосте.