Момент поджога автомобилей на стоянке во Владивостоке попал на видео
Владивосток, 24 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Более двух десятков автомобилей сгорели дотла на стоянке во Владивостоке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
По данным ведомства, неизвестный совершил умышленный поджог. На кадрах видно, как мужчина перелез через ограждение стоянки, облил один из автомобилей горючей жидкостью и поджег его. За этим последовала яркая вспышка.
Инцидент произошел ночью 24 марта в районе дома №17 по улице Надибаидзе. Огонь из-за сильного ветра быстро перекинулся на рядом стоящие машины. В результате дотла выгорел 21 автомобиль, ещё один получил повреждения.
Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание автостоянки на площади 150 кв. м.
«Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются», ― говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
В настоящее время следственные органы опрашивают свидетелей, устанавливают количество потерпевших и сумму причиненного ущерба. Поджигателя ищут. Также сотрудники правоохранительных органов устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
Как сообщало ИА Регнум, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба»).
Все пострадавшие автомобили, за исключением одного, у которого огонь повредил только бок, не подлежат восстановлению.
Видео пожара также выложили пользователи соцсетей. На кадрах видно, как на стоянке полыхают несколько автомобилей одновременно.