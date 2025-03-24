Москва, 24 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. В Москве началась реконструкция стадиона «Металлург». Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в результате реконструкции стадион превратится в многофункциональный спортивный объект.

mos.ru Реконструкция стадиона «Металлург». Визуализация

«В этом году реализуем масштабный проект — возрождение исторического стадиона «Металлург», который является «домашним» для студентов крупнейшего столичного вуза — МГТУ имени Н. Э. Баумана. Наша задача — превратить стадион в многофункциональный спортивный объект, который будет соответствовать всем современным стандартам», — заявил Пётр Бирюков.

mos.ru Реконструкция стадиона «Металлург». Визуализация

На территории стадиона уже завершены демонтажные работы, ведется ремонт старых и устройство новых инженерных систем и коммуникаций. Параллельно делают дорожки и систему подогрева универсального поля, где можно будет играть в футбол и регби.

mos.ru Реконструкция стадиона «Металлург». Визуализация

По словам заместителя мэра столицы, на месте старой трибуны появится административно-бытовой комплекс со встроенной трибуной примерно на 500 мест. В нем будут находиться спортивный зал для борьбы и гимнастики, раздевалки, медпункт и административные помещения, несколько универсальных спортзалов. «На месте старого футбольного поля запланировано устройство игровой арены с подогревом, вокруг нее проложим восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции», — сообщил Бирюков.

mos.ru Реконструкция стадиона «Металлург». Визуализация

У входа на территорию стадиона с восточной стороны сделают рекреационную зону с навесами, парковыми качелями и лавочками для отдыха. В центре стадиона организуют площадь для проведения массовых мероприятий, разместят павильон-кафе и различные спортивные площадки, в том числе с уличными тренажерами и воркаут-комплексом в стиле «Русский ниндзя». Вместо устаревших манежей обустроят двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, старую заброшенную хоккейную коробку превратят в игровую зону для детей.

mos.ru Реконструкция стадиона «Металлург». Визуализация

Также на стадионе появятся новые опоры освещения, парковочное пространство, поменяют плиточное и асфальтобетонное покрытия.