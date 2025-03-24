Москва, 24 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. Атаками на Ростовскую область киевский режим показывает своё намерение сформировать негативный фон вокруг переговоров по урегулированию конфликта, начавшихся в Эр-Рияде. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Эрик Романенко/ТАСС Повреждения в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате падения украинского БПЛА

«Это реальные действия, которые лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима», ― написал посол в Telegram-канале.

Он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский произносит фразы, которые хочет слышать Вашингтон, однако на поле боя украинская сторона демонстрирует «иные подходы».

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над регионом средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников. По его данным, дроны были нацелены на Аксайский, Октябрьский сельский, Красносулинский, Усть-Донецкий, Зерноградский, Мясниковский районы. Также беспилотники уничтожили в Новошахтинске и на подлёте к Ростову-на-Дону. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

По данным Минобороны РФ, ночью 24 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских БПЛА. По 12 беспилотников ликвидировали в Брянской и Ростовской областях, два беспилотника подавили в Крыму, по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Вечером 23 марта средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки.

Вечером 23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса отказался от комментариев. При этом он сообщил, что никаких встреч украинской делегации с российской стороной в Эр-Рияде не будет.

Ожидается, что 24 марта в столице Саудовской Аравии пройдут консультации экспертных групп России и США. Российскую делегацию возглавили глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.