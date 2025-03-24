Пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Крыму — МЧС
МЧС: пять человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Крыму
Симферополь, 24 марта, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автобуса и грузовика под Симферополем. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.
МЧС России
«Предварительно, пострадали 18 человек, 5 погибли», — говорится в сообщении.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория
В ведомстве уточнили, что авария произошла на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное, из-за «нарушения правил дорожного движения».
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