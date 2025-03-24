Симферополь, 24 марта, 2025, 09:08 — ИА Регнум. Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения автобуса и грузовика под Симферополем. Об этом сообщил пресс-центр МЧС России.

МЧС России

«Предварительно, пострадали 18 человек, 5 погибли», — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955273" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

В ведомстве уточнили, что авария произошла на Евпаторийском шоссе в районе аэропорта Симферополь, близ села Укромное, из-за «нарушения правил дорожного движения».

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