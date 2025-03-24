Москва, 24 марта, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Бывшего владельца ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) в Подмосковье 61-летнего гражданина Мексики Хорхе Портилью-Сумина заочно приговорили к 15 годам колонии. Решение вынес Московский областной суд, сообщила газета «Коммерсантъ».

Руслан Кривобок/РИА Новости

Находящегося в международном розыске экс-владельца предприятия обвинили в хищении у завода 179,1 млн рублей и 250 акций, а также в легализации средств.

Расследование уголовного дела началось в 2002 году. По данным издания, Хорхе Портилья-Сумин и его сообщники получили контроль над предприятием при помощи поддельных документов о банкротстве завода. В ходе следствия выявилось, что у завода есть котельная, обеспечивающая теплом сам завод, а также многоквартирные дома, детсады и школы. При этом деньги за теплоэнергию перечислялись не газовщикам, а на счет предприятия, которым владел Портилья-Сумин.

Кроме того, Портилья-Сумин и его сообщник Евгений Шишов сдали оборудование в субаренду с помощью фиктивных ООО «Меркурий» и ООО «Континент», что принесло им свыше 100 млн рублей. После этого гражданина Мексики объявили в международный розыск.

Заочный процесс над фигурантом длился 3,5 года в Московском областном суде в закрытом режиме. Ему также вменили фальсификацию доказательств по гражданскому делу и преднамеренное банкротство. От наказания за фальсификацию и приобретение в результате этого ценных бумаг градообразующего предприятия подсудимого освободили по истечении срока давности.

Настоящее имя фигуранта — Георгий Паниш. У него есть судимость за расправу над своим отчимом и домработницей. Мужчина получил срок в декабре 1986 года и отбывал 14 лет в колонии усиленного режима в Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года акции Климовского специализированного патронного завода передали в собственность государства. Это требование Генеральной прокуратуры России удовлетворил Жуковский районный суд Калужской области. Ответчиками по делу проходили владельцы акций предприятия Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Хорхе Портилья-Сумин, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Ответчики не согласились с решением и обжаловали его.

В середине февраля 2024 года Генеральная прокуратура РФ начала готовить иск о передаче Климовского специализированного патронного завода в собственность государства, а 20 февраля документ об изъятии акций у семьи предпринимателя Бориса Краснова поступил в суд. Краснов в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей.

В феврале 2025 года стало известно, что два менеджера КСПЗ вымогали у своих сотрудников премии под угрозой увольнения. По этому факту возбудили уголовное дело, у одного из подозреваемых взяли подписку о невыезде, второго арестовали и отправили в СИЗО.