Москва, 24 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Российским пассажирам могут дать возможность бесплатно отменять или переоформлять билеты на поезда и самолеты в течение определенного времени после покупки. Ввести «период охлаждения» предложил Союз перевозчиков, сообщила газета «Коммерсантъ».

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Минтранс направил инициативу на оценку ОАО «РЖД» и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Согласно предложению, пассажиры смогут исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение нескольких дней или часов, в зависимости от времени покупки.

По данным объединения, доля пассажиров, допускающих ошибки, не превышает 3%, поэтому переоформление или отказ от билета в данном случае не скажется на экономике перевозок.

Предполагается, что продолжительность «периода охлаждения» может различаться в зависимости от глубины продажи. В Союзе пассажиров предложили, чтобы он составлял несколько суток при покупке билета за месяц до поездки и 30 минут — при покупке в день отправления, если до вылета самолета или отправления поезда осталось более двух часов.

При этом эксперты предупредили о возможных злоупотреблениях со стороны перекупщиков и увеличении числа возвратов билетов за день-два до вылета, что может привести к росту цен на билеты для всех пассажиров.

В настоящее время правила позволяют пассажирам бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах, но в случае превышения этого лимита необходимо оплачивать сбор за переоформление.

Как сообщало ИА Регнум, Минтранс России утвердил новый порядок взимания платы за авиаперевозки пассажиров и багажа, рассчитанный на основе тарифов и сборов. Изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

В документе сохранены все действующие права пассажиров, но есть и несколько важных изменений. Одним из них стала возможность сохранить обратный билет, если пассажир опоздал на рейс «туда». Сейчас, если человек, купив билет «туда-обратно», опоздал на самолет, авиакомпания чаще всего аннулирует обратный билет.

Также с 1 сентября отменят дополнительные комиссии, а плату за аннулирование билета или изменение условий полета ограничат фактическими расходами перевозчика.