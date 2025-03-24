Три человека погибли при столкновении автобуса и грузовика в Крыму
Три человека погибли при столкновении рейсового автобуса и грузовика в Крыму
Симферополь, 24 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Крыму. В результате три человека погибли и ещё 15 получили травмы, сообщили в оперативных службах ТАСС.
МЧС России. Кадр из видео
Уточняется, что автобус, в котором находились 32 человека, столкнулся с грузовиком на трассе Симферополь — Евпатория.
«В результате погибли 3 человека, еще 15 пострадали, их осматривают медики», — говорится в сообщении.
ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория
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