Симферополь, 24 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Крыму. В результате три человека погибли и ещё 15 получили травмы, сообщили в оперативных службах ТАСС.

МЧС России. Кадр из видео

Уточняется, что автобус, в котором находились 32 человека, столкнулся с грузовиком на трассе Симферополь — Евпатория.

«В результате погибли 3 человека, еще 15 пострадали, их осматривают медики», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на участке трассы Симферополь — Евпатория

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