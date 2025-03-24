Донецк, 24 марта, 2025, 08:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшую неделю удалось предотвратить 185 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», ― уточнили в ведомстве.

Отмечается, что система защиты перехватила вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине Макеевки в том числе украинский разведывательный дрон самолетного типа.

Взрывотехники обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а затем уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. В результате никто не пострадал, ущерба гражданской инфраструктуре не допущено.

Как сообщало ИА Регнум, с 3 по 10 марта над Донецком и Макеевкой удалось сорвать более 220 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре ДНР. Так, на территории жилого квартала Советского района Макеевки перехватили ударный беспилотник Switchblade-600 производства США. Дрон нес на себе более 15 кг взрывчатого вещества, его нацелили на одну из узловых подстанций, питающую ближайшие районы Донецка и Макеевки.

За неделю с 3 по 10 февраля система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сорвала 156 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру в ДНР. Силы противовоздушной обороны поразили украинский беспилотник мультироторного типа вблизи жилых кварталов в Кировском районе Донецка. Позже выяснилось, что дрон нес два самодельных боеприпаса общей массой более 2 кг взрывчатых веществ. Перехваченный беспилотник передали взрывотехникам УФСБ, которые уничтожили его.

Киевский режим 23 марта 11 раз обстрелял территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего пострадали десять мирных жителей, включая ребенка. Кроме того, пострадали четыре сотрудника МЧС России.

Атаки ВСУ совершили на горловском и светлодарском направлениях. Всего украинские формирования выпустили по российскому региону 36 единиц различных боеприпасов.