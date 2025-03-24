Переговоры, в ходе которых американская и украинская делегации обсуждали параметры прекращения огня на Украине, завершились 24 марта в Саудовской Аравии. Один из участников консультаций, украинский министр обороны Рустем Умеров уже заявил, что дискуссия якобы была продуктивной, «были затронуты ключевые вопросы, включая энергетику». Также сегодня в Эр-Рияде начнутся «экспертные консультации» делегаций России и США. Вместе с тем украинские атаки на энергетическую инфраструктуру не прекращаются. Одна из них была предпринята киевскими боевиками в канун проведения переговоров. Таким известием ознаменован новый, 1124-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

С инициативой о прекращении сторонами конфликта ударов по энергетическим объектам во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным 18 марта выступил его американский коллега Дональд Трамп. Путин её поддержал и дал Вооруженным силам РФ соответствующий приказ. Зеленский с хозяином Белого дома согласился, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

На непрекращающиеся попытки Киева формировать массированными ударами по российским территориям негативный фон вокруг начавшихся консультаций об урегулировании украинского конфликта указал в Telegram-канале 24 марта посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Массированные украинские атаки лучше любых слов демонстрируют истинные намерения киевского режима. Зеленский, конечно, произносит слова, которые хотели бы слышать в Вашингтоне, но деяния ВСУ «на земле» демонстрируют кардинально иные подходы», — подчеркнул дипломат.

Накануне, 23 марта, ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области. В результате вражеского артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры Пологовского муниципального округа без электроснабжения остались 11 тысяч абонентов.

«Это ещё раз доказывает террористическую природу киевских боевиков, которые не готовы к мирным инициативам и склонны к постоянным провокациям. Украинский режим недоговороспособен. Видно, что там правят неуправляемые боевики», — прокомментировал случавшееся в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

О том, что Россия оставляет за собой право симметрично ответить на непрекращающиеся удары киевского режима по энергетическим объектам страны, заявила 22 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре. Новую попытку атаковать мирные объекты враг предпринял в Ростовской области. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, в ночь на 24 марта российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинские БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлёте к Ростову.

А из-за дронов, упавших 22–23 марта, режим ЧС до устранения всех последствий отраженных атак введён в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском, Морозовском районах и слободе Колодези.

Одно из последствий атак ВСУ в Ростовской области, фото из Telegram-канала врио губернатора Юрия Слюсаря.

Только в доме по улице Горсоветской, 49 в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. В Сальске из-за атаки ночью 22 марта разбиты окна в магазине «Изумруд», в художественном музее и одной из квартир дома по ул. Ленина, 10. В Морозовском районе в результате атаки БПЛА на автомобиль погиб 42-летний москвич, который возвращался через Ростовскую область домой из Краснодарского края.

Последствия атаки ВСУ в Ростовской области 22 марта, фото из Telegram-канала врио губернатора Юрия Слюсаря.

Всего в ночь на 24 марта дежурными средствами ПВО уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны. В том числе по 12 вражеских беспилотников уничтожены в небе над территориями Брянской и Ростовской областей, ещё два — над территорией Республики Крым, по одному — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

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