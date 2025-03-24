Лондон, 24 марта, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить на Украину миротворцев из числа так называемой коалиции желающих британские военные назвали «политическим театром», а заявления премьера — преждевременными. Об этом 23 марта сообщила газета The Daily Telegraph.

Kin Cheung/AP/TASS

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр. Стармер забежал вперед, говоря о войсках на земле. Он не знал, о чем говорит. Вот почему сейчас мы все меньше слышим про это», — процитировало издание слова высокопоставленного армейского источника.

Неназванный военный пояснил, что из-за заявлений Стармера всё чаще звучат предложения об отправке на Украину кораблей и самолётов. По словам собеседника, такой план проще реализовать, поскольку он не требует создания баз на территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщило, что, как заявили в Британии, премьер-министр не в состоянии предоставить Украине обещанную помощь из-за нехватки ресурсов для этого. На данный момент у Великобритании нет возможностей для эффективного задействования своих ресурсов — ни на море, ни в небе. Единственным вариантом для Стармера и «коалиции желающих» помочь Киеву, помимо громких высказываний, остается патрулирование воздушного украинского пространства на самолетах, каковых у британских властей не имеется в необходимом для этого количестве.

21 марта представитель Стармера заявил об интенсификации Лондоном работы по формированию «миротворческих сил» для отправки на Украину. По его утверждению, представители британского военного руководства на следующей неделе планируют встретиться для обсуждения действий воинского контингента, который якобы может быть направлен на Украину.

Премьер-министр Великобритании 20 марта выступил с утверждением, что сроки возможного размещения миротворцев на Украине якобы становятся более понятными на фоне переговоров России и США по урегулированию украинского кризиса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что Россия не давала согласия на отправку иностранных войск на Украину, а для размещения миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Дипломат назвал эту инициативу лукавой попыткой Запада вновь накачать киевский режим оружием.