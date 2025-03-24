Москва, 24 марта, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Украинские военные попытались атаковать позиции штурмовиков ВС РФ на красноармейском направлении, однако их попытка была отражена расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 24 марта проинформировали в Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«[Расчет] РСЗО БМ-21 «Град» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиции российских штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения СВО», — сказали в военном ведомстве.

Артиллеристы после получения координат от операторов беспилотников оперативно выдвинулись на позиции и произвели выстрелы 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км по противнику. Отмечается, что удары наносились по танкам ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что передачу местоположения украинских военных, корректировку огня расчета и контроль поражения цели осуществлял расчет БПЛА разведывательного подразделения.

Как передавало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 23 марта сообщил, что на фронте в Донбассе идет продвижение, метр за метром продолжается освобождение ДНР.

23 марта Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Срибное в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций «Восток» и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли за сутки на этом направлении более 500 военных.

По данным Минобороны от 23 марта, ВСУ в зоне спецоперации потеряли за сутки более 500 военных на покровском направлении в ДНР.