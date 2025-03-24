Москва, 24 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. В России наибольший рост к 2029 году ожидается в сфере обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общественного питания, науки, информации и связи, а также в здравоохранении. Об этом сказано в разработанном Министерством труда и социальной защиты РФ прогнозе кадровой потребности на 2024–2029 годы.

Виталий Аньков/РИА Новости

«К 2029 году наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение», — приводит РБК выдержку из исследования.

Согласно прогнозу, падение спроса к 2029 году ожидается в сферах торговли, государственного управления, электроэнергетики, агропромышленного хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, финансов и страхования.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитики сообщили, что на сегодняшний день самыми высокооплачиваемыми работниками стали дата-сайентисты и DevOps-инженеры из сферы IT, зарплаты которых составляют в среднем 250 тыс. (-6% за год) и 235 тыс. рублей (-7%) в месяц соответственно. За ними следуют брокеры, зарплаты которых составляют в среднем 200 тыс. рублей (+38%). Также в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли агенты по недвижимости — 174 тыс. рублей (+26%) и геологи с геодезистами — 150 тыс. рублей (+23% и +13% соответственно). Далее следуют программисты — 148,2 тыс. рублей (+8%), прорабы — 144,5 тыс. рублей (+20%) и курьеры — 138,3 тыс. рублей (+25%).

18 февраля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что до 2030 года в России из-за выхода на пенсию нужно будет заместить свыше 10 млн работников. По информации вице-премьера, потребность в кадрах к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек по отношению к 2022 году. Голикова уточнила, что в практическом плане это значит, что к указанному сроку в российскую экономику нужно будет дополнительно привлечь около 800 тыс. человек. Она добавила, что больше всего работников необходимо будет заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сферах медицины и образования.