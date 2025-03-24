Ростов-на-Дону, 24 марта, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано на кровле торгового центра «Астор плаза» в Ростове-на-Дону. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России

Уточняется, что, по новым данным, площадь горения составила 300 кв. метров. Однако огонь успел перекинуться на кровлю соседнего пятиэтажного жилого здания. Площадь горения составляет 800 кв. метров, из дома эвакуировано 15 человек. Спасатели проводят обход квартир.

Группировка по ликвидации пожара усилена до 100 человек и 29 единиц техники. В МЧС добавили, что к месту пожара направлены специалисты лаборатории, они возьмут пробы на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают дознаватели МЧС России. Предварительно, причиной возгорания, по данным ведомства, стало короткое замыкание в вывеске на фасаде торгового центра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар вспыхнул в ТЦ, расположенном в центральной части Ростова-на-Дону. Загорелся фасад здания, огонь перекинулся на стоящий рядом жилой пятиэтажный дом.