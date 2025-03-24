За минувшую ночь средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников
Москва, 24 марта, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за ночь сбиты 28 украинских БПЛА. Об этом утром 24 марта проинформировало Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в Telegram-канале военного министерства.
Так, по данным оборонного ведомства, по 12 беспилотников ликвидированы в Брянской и Ростовской областях, два беспилотника подавлены в Крыму, и по одному БПЛА уничтожено в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.
Как передавало ИА Регнум, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над регионом средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников. По его данным, силы ПВО отразили атаки БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
Вечером 23 марта средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, девять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, пять — над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями.