Москва, 24 марта, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за ночь сбиты 28 украинских БПЛА. Об этом утром 24 марта проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщается в Telegram-канале военного министерства.

Так, по данным оборонного ведомства, по 12 беспилотников ликвидированы в Брянской и Ростовской областях, два беспилотника подавлены в Крыму, и по одному БПЛА уничтожено в Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в небе над регионом средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников. По его данным, силы ПВО отразили атаки БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

Вечером 23 марта средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, девять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, пять — над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями.