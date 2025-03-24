Ростов-на-Дону, 24 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Возгорание произошло в торговом центре «Астор плаза» в Ростове-на-Дону, огонь перекинулся на рядом стоящее пятиэтажное жилое здание. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС России

Пожар произошёл в торговом центре (ТЦ) «Астор плаза», расположенном на Будённовском поспекте, дом 49/97, в центре города. Загорелся фасад здания, площадь горения составляет 500 кв. метров. К месту происшествия незамедлительно направились пожарные подразделения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3955261" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> пожар в Ростове-на-Дону

На месте установлено, что огонь перекинулся на крышу расположенного рядом с ТЦ пятиэтажного жилого дома. Спасатели проводят эвакуацию жильцов. К ликвидации пожара привлечены около 70 человек и 19 единиц техники МЧС России. Информация о возможных пострадавших не сообщается. Причины возгорания уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Абакане потушили пожар, вспыхнувший 17 марта в торговом центре на улице Пушкина. Пожарные ликвидировали открытое горение на четвертом этаже здания. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

К ликвидации привлекли 32 пожарных и 12 единиц техники. Из ТЦ были эвакуированы десять человек.

12 марта в Москве из-за пожара эвакуировали посетителей Центрального детского магазина на Лубянке. Возгорание произошло в витрине с игрушками на первом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра.