Благовещенск, 24 марта, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Девушка 20 лет погибла под колёсами мусоровоза в Благовещенске. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области.

Донат Сорокин/ТАСС

Уточняется, что ДТП произошло рано утром 23 марта. Как рассказали очевидцы, девушка сначала шла, шатаясь, по дороге, затем упала. Мусоровоз, маневрировавший в это время рядом, наехал на лежащую девушку, двигаясь задним ходом.

В связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку, в ходе которой назначат автотехническую, судебную и другие виды экспертиз. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью девушки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что водитель, в состоянии алкогольного опьянения сбивший девять человек, приговорён к 14 годам лишения свободы Благовещенским районным судом. Кроме того, ему на три года запрещено управлять транспортными средствами после отбытия основного наказания. Общий моральный ущерб, который водитель должен возместить шестерым потерпевшим, составляет 15 млн рублей.