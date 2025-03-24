Ашхабад, 24 марта, 2025, 06:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова и народ этой страны с праздником Навруз. Об этом пишет газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Отмечается, что российский лидер выразил надежду на дальнейшее укрепление конструктивных отношений между Москвой и Ашхабадом, которые развиваются в рамках углубленного стратегического партнерства.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Туркменистан будут развивать и поддерживать отношения в интересах народов и безопасности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Путин пожелал Бердымухамедову здоровья и успехов, а всем жителям Туркменистана — счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Путин по случаю праздника Навруз направил поздравления лидерам стран СНГ: Ильхаму Алиеву (Азербайджан), Касым-Жомарту Токаеву (Казахстан), Садыру Жапарову (Киргизия), Эмомали Рахмону (Таджикистан), Сердару Бердымухамедову (Туркменистан) и Шавкату Мирзиёеву (Узбекистан). Поздравительные телеграммы также получили верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан.

Навруз — это традиционный праздник, который отмечается в день весеннего равноденствия, обычно 20 или 21 марта. Он символизирует начало нового года по солнечному календарю и является праздником весны, обновления и возрождения природы. Навруз имеет глубокие корни в культуре и истории многих народов, особенно в Иране и странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан и другие.