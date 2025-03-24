Москва, 24 марта, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Сахалинские бойцы захватили технику украинских войск, включая иностранного производства. Об этом 24 марта проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ. Среди трофеев — американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина «Козак», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, MaxxPro и «Козак» подорвались на минах, которые ранее установили дальневосточные бойцы. Отмечается, что Renault был поражен российским БПЛА и больше не является пригодным для использования. Вся техника была вывезена с поля боя. Всю пригодную технику отремонтируют для пополнения коллекции трофейного иностранного вооружения, заявили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России с помощью беспилотных летательных аппаратов «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую. Уточнялось, что в числе уничтоженной техники были боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, боевые разведывательные машины и артиллерийские орудия.

23 февраля выставку трофейной техники ВСУ и НАТО открыли на площади рядом с краевым центром единоборств в Хабаровске, где прошел военно-патриотический форум «Защитник Отечества». На выставке собралось большое количество горожан.