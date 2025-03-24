Париж, 24 марта, 2025, 06:03 — ИА Регнум. Суд против 76-летнего актера Жерара Депардье по делу о возможных домогательствах с его стороны состоится в Париже. Об этом 23 марта сообщает Le Temps.

Georges Biard Жерар Депардье

«В понедельник, 24 марта, и во вторник, 25 марта, в Парижском уголовном суде наконец-то должен состояться судебный процесс над Жераром Депардье по делу о сексуальных нападениях, которые он, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые волны», — уточняет издание.

Обвинения в адрес актера выдвинули две женщины — 53-летняя Амели, работавшая на съёмках декоратором, и 33-летняя помощница директора, её имя не разглашается. Они направили жалобу в прокуратуру. Личность заявительницы не раскрыли. Судебное заседание изначально назначали на октябрь 2024 года, но перенесли из-за состояния здоровья Депардье по просьбе его адвоката.

Сам Депардье отрицает любые обвинения в свой адрес.

В апреле 2023 года стало известно, что 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Их показания опубликовал французский сайт расследований Mediapart. Отмечалось, что все эти случаи могли быть совершены в период с 2004 по 2022 год, а жертвами выступали партнёрши Депардье по съёмкам.

В свою очередь, 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Депардье. Близкие выразили поддержку актёру и заявили о полной уверенности в его невиновности.