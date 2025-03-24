Над Ростовской областью отразили массированную атаку украинских БПЛА
Ростов-на-Дону, 24 марта, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников. Об этом утром 24 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
По его данным, силы ПВО отразили атаки БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.
Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, девять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, пять — над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями.
В ночь на 23 марта силы ПВО армии России нейтрализовали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ. Из этого числа 29 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 20 беспилотников — над Астраханской областью и по три дрона — над Воронежской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над Крымом и еще по одному — над территорией Курской и Саратовской областей.