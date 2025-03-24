Ростов-на-Дону, 24 марта, 2025, 05:57 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку беспилотников. Об этом утром 24 марта сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По его данным, силы ПВО отразили атаки БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону. В результате атаки пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 марта средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над Ростовской областью. Региональные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на земле в результате атаки. Помимо этого, девять беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом, шесть — над Воронежской областью, пять — над Белгородской и по одному — над Брянской и Курской областями.

В ночь на 23 марта силы ПВО армии России нейтрализовали 59 украинских дронов над несколькими регионами РФ. Из этого числа 29 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 20 беспилотников — над Астраханской областью и по три дрона — над Воронежской и Волгоградской областями. Кроме того, два дрона были сбиты над Крымом и еще по одному — над территорией Курской и Саратовской областей.