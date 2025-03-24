Оттава, 24 марта, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Досрочные парламентские выборы в Канаде назначены на 28 апреля. Об этом 23 марта заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает CBC.

World Economic Forum Марк Карни

Как уточнил Карни, он обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой о роспуске парламента.

«Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Она согласилась», — заявил Карни в специальном обращении, которое транслировалось национальными телеканалами.

Как пояснил премьер-министр, решение о проведении досрочных выборов принято в связи с необходимостью в срочном порядке заняться проблемами в экономике страны. В частности, Карни поставил задачу построить самую сильную экономику среди стран G7 и отреагировать на пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады.

Карни добавил, что ему и его правительству потребуется «сильная поддержка» сограждан. Премьер призвал канадцев дать «позитивный мандат» на строительство новой экономики страны, так как Канада остро нуждается в переменах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, уходя в отставку, премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался, выступая на прощальной пресс-конференции в Оттаве. Он пообещал, что правительство не подведет граждан в последние дни работы.

Трюдо занимал пост премьер-министра с 2015 года. 6 января он объявил, что уйдет с поста главы правительства и лидера Либеральной партии, когда будет избран новый руководитель партии.

Карни занял пост премьер-министра после отставки Трюдо. По данным агентства Reuters, 59-летний Карни набрал 86% голосов и обошёл в борьбе министра финансов Христю Фриланд.Всего в голосовании приняли участие чуть менее 152 тыс. членов партии.

В марте Трамп поручил министерству торговли поднять до 50% пошлины на сталь и алюминий, поставляемые из Канады. Поводом, пояснил он, стало введение провинцией Онтарио пошлины в размере 25% на электроэнергию, поступающую из США.

Американский лидер вновь заговорил о вхождении Канады в состав США в качестве 51-го штата. Так Канада могла бы полностью урегулировать вопрос с взаимными торговыми пошлинами, отметил он.

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать.